Tvzap.it - Schianto tremendo in autostrada, traffico impazzito e chilometri di code

Leggi su Tvzap.it

indi– Intorno alle ore 12.15, lungo l’A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, sono stati segnalati ben 9 km di coda in aumento. Un rallentamento dovuto ad un incidente al km 73 che ha coinvolto sei veicoli. Senza contare che ilera già in tilt per via delle festività natalizie. ( dopo le foto)Leggi anche: Aereo precipita in, panico e paura: è tragediaLeggi anche: Tragedia in, suv senza controllo si ribaltaindiIncidentesulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Piacenza e Fiorenzuola. In direzione Bologna, come dicevamo, si registrano 9 km di coda in aumento, a causa di un sinistro, che ha visto coinvolte 6 autovetture e dell’incremento dei flussi diper le festività natalizie.