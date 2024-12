Lanazione.it - Pericolo monossido, famiglia riesce a salvarsi. Corsa all’ospedale dopo i primi malori

Forte dei Marmi, 21 dicembre 2024 – Hanno intuito subito che quella sensazione di malessere poteva esseresa. Così unadi tre persone si è recata al pronto soccorso e il sindaco ha poi provveduto a firmare l’ordinanza con cui si impone l’immediato fermo dell’impianto termico per presunta intossicazione dadi carbonio. Poteva sicuramente andare peggio ad unafortemarmina residente in una villetta in via Nizza: improvvisamente tutte e tre le persone che si trovavano a casa hanno presentato sintomi da intossicazione con tosse e sensazione di bruciore alla gola e, intuendo la possibile gravità della situazione, si sono diretti al pronto soccorso. In quel momento in cui ogni attimo era prezioso, sono stati rapidi nell’uscire dalla porta e correre, allertando allo stesso tempo i vigili del fuoco.