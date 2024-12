Lanazione.it - "Manca la progettualità. Tante scelte dannose": "Stangata per i pisani"

Leggi su Lanazione.it

Si è conclusa ieri la seduta fiume di quattro giorni in consiglio comunale, con oltre 700 emendamenti (tutti rigorosamente bocciati) presentati dalle opposizioni, e oltre 61 ore di dibattito. "Questo è il bilancio dove si danno delle vere e proprie stangate sulle tasse e tariffe ai", ha commentato il capogruppo Pd, Matteo Trapani. Nel conto finale la maggioranza ha bocciato, come da pronostico, tutte le oltre 350 proposte dei dem. "Una ripicca – ha aggiunto Trapani -, ben pagata che però porta danno solo ai". Netta bocciatura del nuovo Bilancio anche del capogruppo della lista civica La città delle persone, Paolo Martinelli. "Per lanza di– ha spiegato -, e perché riteniamo molte. Abbiamo presentato ben 108 emendamenti e 10 ordini del giorno nonosl’assurda contrazione dei tempi del dibattito che la maggioranza ha imposto".