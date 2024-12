Lanazione.it - Torna una delle corse classiche di Natale. Appuntamento con la Scalata ai Presepi

Leggi su Lanazione.it

Sei chilometri tutti di salita che uniscono due borghi famori per i. Sia correre in provincia di Grosseto anche a pochi giorni dal. Passa dalla "ai" di domenica prossima l’ultima gara agonistica che organizzeranno il Marathon Bike e la Uisp grossetana per questo fine 2024. Ormai diventata una classica digiunta alla quarta edizione, la manifestazione partirà alle 10 dal centro storico di Batignano per arrivare nel cuore di Montorsaio dopo sei chilometri di salita, che gli eroici partecipanti dovranno correre tutti di un fiato. Forte della sinergia tra i Comuni di Grosseto e Campagnatico, con l’aiuto importante degli Usi Civici e associazione Spazio Vivo di Montorsaio, il Marathon Bike si appresta a chiudere il "Corri nella Maremma" dopo averlo iniziato con la "Su e Giù" in 24 marzo a Grosseto, proprio nella splendida piazza di Montorsaio, dove come tutti gli anni sarà allestito il famoso presepe con le statue raffiguranti dei personaggi del luogo.