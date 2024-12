Ilgiorno.it - Le crew viste dal giudice, “una spirale di violenza” dietro l’agguato a Simba. Il pestaggio e le coltellate a La Rue “una vendetta eclatante”

Bergamo, 20 dicembre 2024 – Scrive il, motivando la sentenza di condanna: “La vicenda si incardina nella contrapposizione tra i gruppi musicali facenti capo aLa Rue e Baby Touché, degenerata in unadisempre più efferata sfociata nel rapimento di Baby Touché (8 giugno 2022) che nella prospettiva della sua gang doveva necessariamente essere vendicato con un gesto ancora più”. La dinamica deldimostra, infatti, che l’incontro, non concordato con la vittima, era preordinato all’aggressione della persona offesa, e non a un semplice chiarimento. L’episodio in questione èdel 16 giugno 2022 ai danni di Mohamed Lamine Saida, più comunemente conosciuto nell’ambiente comeLa Rue, avvenuto in via Moro, a Treviol o, sotto l’abitazione dell’allora fidanzata di, Barbara Boscali.