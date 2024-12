La storia di Giulia | Dal 2017 rubano le mie immagini online Oggi le usano per i porno e nessuno fa nulla

Leggi su Open.online

Il fenomeno dei profili falsi non è certo nuovo.Hamiti se ne è resa conto nel, quando si è trovata di fronte a profili che usavano le sue foto nonostante non fossero loro. Non solo su Instagram, le sueassociate al nome di sconosciute apparivano anche sulle app di incontri Tinder e Badoo. I nomi delle ragazze che millantavano di essere lei spesso erano simili: Eli, Elisa, Elise. «Ho scoperto dell’esistenza di questi profili perché alcuni ragazzi mi hanno scritto – spiega la 28enne – dopo essersi scritti con questi profili ed essersi accorti che qualcosa non andava. In qualche modo sono arrivati al mio profilo e hanno capito che quelle foto erano state prese senza il mio consenso», ha raccontatoa Fanpage.I deepfakeInizialmente,non aveva dato peso alla scoperta.