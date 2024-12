Next Gen Atp Finals 2024 Fils perde con Fonseca | Gioco solo perché è un torneo obbligatorio

Leggi su Sportface.it

Così come alcuni calciatori fanno ritorno in Europa dopo una breve esperienza in Medio Oriente, anche alcuni tennisti iniziano a storcere il naso di fronte al denaro saudita. E’ il caso di Arthur, tennista francese classe 2004 attualmente numero 20 del ranking Atp, che alla vigilia delleGen Atp– in programma a Jeddah, in Arabia Saudita, ha espresso il suo malcontento. Nonostante un montepremi importante, la collocazione in calendario delnon è molto felice (tra pochi giorni inizierà la nuova stagione in Australia) e di conseguenza non tutti sono entusiasti di partecipare.Le parole del francese“Sono venuto in Arabia Saudita solamentesi tratta di un evento ATP. Considero questocome una settimana di allenamento, come una qualsiasi altra settimana di preseason.