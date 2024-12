Morì per una overdose, arrestato il pusher e denunciata la donna che era con lui

Leggi su Corrieretoscano.it

GROSSETO – Morto per unaillacon cui l’uomo era al momento del decesso. I carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Grosseto su richiesta della procura, a carico di un cittadino straniero a cui è stato contestato il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con una, che risulta indagata nello stesso fascicolo. Allaviene inoltre attribuito il reato di morte in conseguenza di altro reato.I carabinieri hanno svolto indagini approfondite e lunghe, avviate a seguito del decesso di un uomo avvenuto ad ottobre del 2022. La vittima era stata rinvenuta in casa dagli stessi carabinieri, allertati a loro volta da un vicino di casa dell’uomo che, non vedendolo per qualche giorno ma avendo notato che la sua vettura era rimasta insolitamente ferma nello stesso punto a lungo, si era insospettito e aveva chiamato il 112.