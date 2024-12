Ilgiorno.it - Carbonate, con l’auto contro un albero: 21enne in ospedale

(Como), 19 dicembre 2024 – Una ragazza di 21 anni ha perso illlo della sua utilitaria mentre affrontava una curva ed è finita fuori strada concludendo la sua corsaun. È accaduto poco dopo le 12.30, in via Boccaccio, probabilmente a causa della velocità e del fondo stradale bagnato. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Appiano Gentile, che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a estrarre la giovane rimasta incastrata all'interno dell'auto. Una volta estratta laè stata trasportata all'di Circolo di Varese dov'è stata ricoverata, con diversi traumi ma comunque non è in pericolo di vita.