Montemurlo, è morta l'ex insegnate Tiziana Fiesoli. "Una guida per tutta la comunità"

Firenze, 17 dicembre 2024 - Se n'è andata ieri, 16 dicembre, dopo un malattia che se l'è portata via in pochi mesi, la maestra, 71 anni, per oltre quarant'anni insegnante alla scuola dell'infanzia “Loris Malaguzzi” di Novello, in centro a. Oggi sono tanti i montemurlesi, suoi ex alunni, che la piangono e la ricordano con affetto. «non è stata solo un'per i bambini, ma una vera e propria maestra di vita per tutti noi colleghi. Un esempio fulgido, una donna che non si arrabbiava mai, sempre calma e riflessiva, nei momenti di scontento civa con positività per trovare una soluzione che potesse riportare la serenità. - la ricorda la maestra Sabrina Matteini – Ci ricordava che, nonostante le difficoltà che si potevano incontrare sul lavoro, il bambino doveva essere sempre al centro di tutto.