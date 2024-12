Iodonna.it - Cosa pensava la diva della sua vita? La sua voce ci guida in un viaggio tra segreti, cinema, fragilità, amori e lotta per i diritti

C’è qualdi straordinario nel sentire una leggenda raccontare se stessa. Il documentario Elizabeth Taylor: l’ultima, in onda in esclusiva su Sky Documentaries il 27 dicembre alle 21.15 (e in streaming su NOW), offre questa rara opportunità. Con lainconfondibile di Elizabeth Taylor are il racconto, il pubblico viene trasportato dietro le quinte, svelando una donna tanto magnetica quanto vulnerabile. Una narrazione coinvolgente e autentica, che sfugge alla patina di glamour e rivela l’anima più intima di una delle ultime grandi stelle dell’età d’oro di Hollywood. I 10 film cult di Elizabeth Taylor guarda le foto Elizabeth Taylor si racconta nel documentario di SkyDiretto da Nanette Burstein e presentato con successo all’ultimo Festival di Cannes, il documentario nasce da un materiale straordinario: oltre 40 ore di interviste audio registrate nel 1964, durante una conversazione tra Elizabeth Taylor e il giornalista Richard Meryman.