Monteombraro si sveglia. Battaglioli, debutto amaro

MONTOMBRARO 3 PGS SMILE 1 MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek (84’ Borri), Monari, Carnazza (91’ Fusco), Dardi, Feraco, Naini (49’ Generali), Sighinolfi, Zattini (87’ Nicita), Rizzo, Pressato (75’ Lotti). A disp. Guerrieri, Gozzi, Pappalardo. All. Fanti. PGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Gi. Ruini, Cavani, Ga. Ruini, Pattuzzi, Bylyshi (58’ Gibertini), Caselli (58’ Riva), Pederzoli (58’ Montorsi), Lotti (87’ Maietta), Darga. A disp. Avino, Bastia, Giovanardi, Fisicaro, Roncaglia. All.. Arbitro: Cortese di Bologna Reti: 25’ Sighinolfi, 48’ Lotti, 54’ Pressato, 71’ Rizzo Note: ammoniti Cantacesso, Borri, Sighinolfi Ottantaquattro giorni. Tanto ha atteso il Montombraro per tornare a festeggiare una vittoria. Quasi tre mesi dopo quell’unico acuto del 22 settembre contro il San Felice, la squadra di Fanti ha di nuovo festeggiato, in un altro scontro salvezza, piegando 3-1 lo Smile (8° ko nelle ultime 10) del debuttante mistersul sintetico di Fiorano.