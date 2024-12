Ilrestodelcarlino.it - La Virtus porta Castello ai supplementari, poi va ko

Olimpia94Civitanova 84 Dopo i tempiOLIMPIA: Conti S. 16, Castellari, Conti L. ne, Grotti 13, Gianninoni 20, D’Ambrosio Angelillo 19, Galletti 4, Bellini ne, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 19. CIVITANOVA: Santi 12, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 13, Liberati 6, De Florio 4, Odigie 12, Kiss 7, Kaba 13, Zilli 17, Luciani. All. Domizioli. Arbitri: Resca di Cento e Romanello di Ferrara. Parziali: 26-16, 12-20, 27-22, 10-17, 19-9. Progressivi: 26-16, 38-36, 65-58, 75-75, 94-84. Usciti per 5 falli: D’Ambrosio Angelillo (); Odigie (Civitanova). Finale amaro per laCivitanova che in casa delparte male, ma poi si riprende recuperando lo svantaggio e mandando la gara al supplementare. Purtroppo alla fine la buona prova degli uomini di coach Domizioli non dà nessun frutto e non permette di muovere la classifica.