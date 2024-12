Ilgiorno.it - Isola ecologica a ridosso dell’Iseo: "Non è idonea? Date alternative"

SARNICO (Bergamo) A Sarnico si è scatenata una polemica poiché è prevista la realizzazione della nuovache servirà il paese e altre aree limitrofe. Sarà costruita su un terreno situato a sinistra della strada: tra lido Nettuno e i Cantieri Riva, in una zona dove attualmente in estate posteggiano i turisti. Nelle scorse ore Legambiente ha organizzato un flash mob per dire no all’edificazione della struttura in quell’area. "Non solo nella giornata di sabato si è svolta una manifestazione – ha spiegato Dario Balotta, presidente di Legambiente del Basso Sebino –, ma abbiamo raccolto anche 300 firme che abbiamo già consegnato al sindaco di Sarnico. Dai Cantieri Riva ci hanno detto che sono pronti a delocalizzare l’attività qualora la struttura venga realizzata e che lì vorrebbero realizzare il loro museo.