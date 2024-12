Metropolitanmagazine.it - Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi: “Io ero ancora sposata, ma mi sono innamorata”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Battiglia, ladi Eva, è molto attiva per la comunità LGBT e organizza vari eventi, soprattutto nei primi anni del Duemila. Organizza nel 2002 il Gay Village e questo le crea attriti con altre associazioni del settore. Nel 2012 fa discutere un suo articolo dove dice che le Unioni civili non le interessano e crea polemiche e attriti anche all’interno della stessa comunità omosessuale. Nel 2009 si candida con Sinistra e Libertà alle Elezioni politiche per le Europee ed è eletta nel 2013 a Roma come consigliere comunaleChi è ladi Evae le accuse di tradimentoOltre a essere un’attivistaè anche una nota giornalista, scrive per diverse importanti testate online.ha avuto due grandi relazioni per quel che riguarda la sua vita privata.