Ansia Ndoye | costretto a uscire all’intervallo

Bologna, 16 dicembre 2024 – Apprensione per Dan. Si è fermato anche l’esterno svizzero, l’uomo più in forma, reduce dai tre gol segnati con Venezia e Juventus: trauma-contusivo distorsione alla caviglia sinistra, recita la nota del club. Tra oggi e domani sarà sottoposto a ecografia e risonanza, per capire l’entità dell’infortunio che lo haalla sostituzione a fine primo tempo. La buona notizia è che nell’immediato, pareva che nella torsione innaturale seguita al fallo di gioco di Gosens, ci fosse andato di mezzo anche il ginocchio. Invece no, con il giocatore che ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino. Si incrociano le dita, visto che si è fermato già Orsolini. Intanto Italiano ha predisposto un lunedì di riposo, ripresa fissata per domani: il Bologna affronterà una settimana tipo a un mese e mezzo dall’ultima volta, complice il rinvio della sfida con il Milan, considerato che dall’ultima sosta a oggi ha sempre giocato ogni tre giorni.