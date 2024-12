Thesocialpost.it - Sofia Goggia trionfa nel SuperG di Beaver Creek: una vittoria dal sapore speciale

torna a vincere in Coppa del Mondo, conquistando ildidopo il secondo posto nella discesa libera in Colorado. Un successo significativo, arrivato a 313 giorni dall’infortunio che l’aveva costretta lontano dalle piste per la frattura a tibia e malleolo. La campionessa bergamasca ha fermato il cronometro a 1.03.90, lasciandosi alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.55).Unadi carattere sulla Birds of PreySulla leggendaria pista Birds of Prey,ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo, lasciandosi alle spalle mesi di stop e dubbi. Era dallo scorso 13 gennaio, nella discesa di Altenmarkt, che l’azzurra non saliva sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Con questa prestazione ha conquistato la sua 25ªnel circuito e il 56° podio, un risultato che segna un nuovo capitolo nella sua carriera.