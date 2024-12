Napolipiu.com - Neres show con l’Udinese. Messaggio di Conte alla squadra

Leggi su Napolipiu.com

condi">Il brasiliano conquista la scena nel successo azzurro, il tecnico lancia segnali importanti sulle gerarchie future.Il Napoli trova in Davidl’arma in più per dimenticare momentaneamente l’assenza di Kvaratskhelia. Il brasiliano, schierato sulla fascia sinistra del tridente con Politano a destra, ha trascinato gli azzurri al successo controcon una prestazione di altissimo livello.Decisiva la sua serpentina centrale conclusa con un tiro che Giannetti ha deviato nella propria porta, regalando i tre punti agli azzurri. Una giocata che ha fatto dimenticare l’errore del primo tempo, quandoaveva sprecato una nitida occasione davanti a Sava.In conferenza stampa, Antonioha lanciato messaggi chiari: “David meritava una maglia da titolare.