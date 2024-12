Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna deviare i corsi d’acqua"

Anche via Lame è stata colpita dall’alluvione di ottobre e sono diversi i locali che hanno subito dei danni a magazzini, cantine o seminterrati. "Se non fosse stato aperto il canale, avrei avuto molti meno danni. Qui l’acqua è arrivata a quasi 1,5 metri, ho dovuto buttare tutto quanto quello che avevo nel mio magazzino", dice Davide Fornari. Il consiglio di Fornari è di affidare la questione "a esperti in grado di studiare quale sia la reale portata dei canali che attraversano la città e verificare come allargarli o, ancora, valutare peralternativi o crearne di nuovi". Anche Fornari non sarebbe contento di "dover pagare una tassa: semmai si potevano dirottare parte dei soldi usati per il tram"