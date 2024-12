Zonawrestling.net - AEW: La Card di Worlds End si arricchisce di due match titolati

Leggi su Zonawrestling.net

La AEW ha annunciato due nuoviperEnd, l’evento in pay-per-view che chiuderà il 2024 della compagnia.Il Tijuana Street Fight per il Titolo FemminileDurante l’ultimo episodio di Collision, è stato ufficializzato che Thunder Rosa sfiderà Mariah May per l’AEW Women’s Championship in un Tijuana Street Fight. L’annuncio è arrivato dopo un interessante segmento backstage dove Rosa ha dichiarato che quando hai il titolo non importa chi sei, importa chi sei quando NON indossi il titolo, aggiungendo che suo padre sarà presente per vederla combattere. May aveva precedentemente affermato che ogni donna che affronta desidera non essere mai nata una volta che ha finito con loro.La Resa dei Conti tra Hobbs e TakeshitaDon Callis ha annunciato che Konosuke Takeshita difenderà l’AEW International Championship contro Powerhouse Hobbs.