Juventus-Venezia 2-2 | Vlahovic salva i bianconeri all' ultimo respiro

Torino, 14 dicembre 2024 - L'ultima in classifica che si presenta all'Allianz Stadium, tra l'altro teatro appena pochi giorni fa della bella vittoria in Champions League sul Manchester City, sembra per lala cura migliore alla 'pareggite' delle ultime settimane. Invece, ancora una volta, iconfezionano una 'x', tra l'altro di nuovo con una rimonta firmata all'. E dire che la serata si era aperta con il tap-in di Gatti che sembrava il preludio di una partita semplice. Invece i lagunari incredibilmente rimontano con Ellertsson e Idzes, sognando a lungo il colpaccio salvezza che nessuno si sarebbe aspettato. All'minuto invece Candela tocca la palla con il braccio dopo un miracolo di Stankovic su Conceicao: Giua assegna un rigore chetrasforma,ndo i suoi dal primo ko in campionato.