Terzotemponapoli.com - Roma, è Allegri la prima scelta

Leggi su Terzotemponapoli.com

, èla“Stiamo cercando uno bravo. Speriamo poi di non sbagliarlo.”Lo ha detto Claudio Ranieri, allenatore e prossimamente dirigente della, che attualmente si divide tra la gestione della rosa impegnata in Serie A, Europa League e Coppa Italia e programmazione del nuovo ciclo che lo vedrà coinvolto nelladella prossima guida tecnica. Al di là delle battute, Sor Claudio ha ammesso di essere già con la testa alla prossima stagione, che comunque vada a finire questa dovrà essere quella del rilancio dopo il caos De Rossi-Juric tra settembre e novembre. Arrivano conferme, anche da una fonte autorevole in materia giallorossa come Il Messaggero, sulla preferenza dell’ex Leicester per il profilo di Massimiliano, libero dopo la fine della sue seconda esperienza alla Juventus nel maggio di quest’anno, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.