Treno investe un gregge sui binari: traffico in tilt per ore e maxi ritardi

Un pomeriggio da incubo quello di ieri, mercoledì 11 dicembre, per i pendolari e i viaggiatori della linea Roma – Napoli, via Formia. La circolazione ferroviaria è infatti stata sospesa per un incidente con la conseguenza di treni bloccati e pesanti disagi. Tutto è iniziato intorno alle 15.