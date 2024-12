Sport.quotidiano.net - Il Ravenna si fa un regalo. Ecco l’esterno Mereghetti

In attesa di un centrocampista e di un attaccante (entrambi dal ‘peso specifico’ alto), ilha annunciato ieri l’arrivo di Marco, difensore classe 2006 dal San Marino. L’arrivo di, che coi titani giocava titolare (15 presenze, una rete e 2 assist), blinda di fatto la fascia destra, dove il titolare è Milan e la riserva è Crosariol. Il ds Mandorlini non si è sbilanciato ("Al momento non parte nessuno"), ma è chiaro che comincia a esserci abbondanza su quella fascia. "Milan, Inter e Monza – ha commentato il nuovo arrivato – sono state le tappe del mio percorso giovanile. L’anno scorso mi sono diviso fra Sangiuliano e Pergolettese in D, mentre quest’anno avevo iniziato a San Marino. Nasco come terzino destro, ma poso dire di aver ricoperto un po’ tutti i ruoli, soprattutto quelli di fascia.