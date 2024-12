Quotidiano.net - Gioielli dal fascino intramontabile. E l’export cresce

Leggi su Quotidiano.net

come bene rifugio? Sì, ma non basta. Resta sempre al primo posto l’Amore, il significato più alto e grande di questo dono in oro, argento, pietre preziose e perle, un Amore che spinge in alto la produzione italiana tutta vero Made in Italy nei nostri distretti (Vicenza, Valenza, Milano, Arezzo e la Campania) e fa volare. L’Italia piace sempre di più come pure il nostro stile che resta ancorato alla tradizione ma riesce a evolversi nel contemporaneo, si rinnova anche con piccoli tocchi di stile, primeggia per la qualità. Ed ecco l’interesse verso il settore anche da parte della grandi maison della moda – come Giorgio Armani che dal 2020 ha lanciato la sua collezione Armani Jewellery – e tutti i marchi del grande lusso a fare a gara per l’esclusivo e l’unico. Insomma, ildel gioiello non tramonta, crisi o non crisi, e lo testimoniano le tante aste in giro nel mondo che attraggono collezionisti e neofiti come pure il mercato del vintage che oltre ai bauli ’svaligia’ anche il cassetto della nonna.