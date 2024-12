Ilrestodelcarlino.it - Ankon Dorica e Loreto: un pari da "vertice"

Dodicesima giornata in Seconda Categoria con il solito affollamento nelle prime posizioni del girone C e graduatoria invece assai meglio definita nell’altro girone con le anconetane, il D. Ora in testa al gruppo C ci sono Le Torri Castelplanio e Cupramontana, ma in cima la classifica è cortissima: il Trecastelli, sesto, è ad appena 5 punti dalle leader mentre va segnalata la nuova sconfitta dell’Avis Arcevia, battuto 1-0 dal Senigallia Calcio, che dopo la rivoluzione in settimana nello staff tecnico, prova a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Nel girone D invece non cambia la situazione nelle parti alte: pareggiano infatti sia l’che il, che restano rispettivamente al primo e secondo posto con 6 punti di differenza. Dodicesima giornata, girone C, risultati: Aurora Jesi-Corinaldo 1-0; Borgo Molino-Monte Porzio 0-2; Chiaravalle-Le Torri Castelplanio 1-1; Cupramontana-Monte Roberto 1-1; Rosora Angeli-Monsano 3-0; Senigallia Calcio-Avis Arcevia 1-0; Olimpia Ostra Vetere-Trecastelli 2-1; Terre del Lacrima-Serrana 1933 4-1.