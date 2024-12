Lanazione.it - Stadio dei Marmi: al via i lavori per la postazione disabili e la scala antincendio

Partono oggi iper laprovvisoria deiallodei. Dopo le polemiche dei giorni scorsi il Comune corre ai ripari e annuncia l’intervento immediato. La notizia è stata data dall’assessore Elena Guadagni nella commissionepubblici presieduta da Silvia Barghini, in cui sono intervenuti anche i tecnici comunali per un punto della situazione suiallo. Soprattutto dopo che il degrado del nostro campo sportivo è stato diffuso in modo virale da post dei tifosi del Palermo che parlavano di una situazione ''mai vista''. Il progetto di adeguamento del settore, che era già previsto da tempo, quando la Carrarese militava ancora in serie C, avrebbe comportato in origine una copertura a tettoia in grado di ospitare otto persone in carrozzella.