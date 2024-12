Ilrestodelcarlino.it - Neve sul Corno alle scale, skipass e pacchetti per studenti: quanto costa andare a sciare

Bologna, 11 dicembre 2024 – È tornata lasule, insieme con la stagione sciistica, torna da sabato 14 dicembre ancheExpress. Per gli amanti della montagna, anche quest’anno sarà possibile accedere ad un pacchetto speciale che include sia attività che trasporti, a prezzi agevolati e accessibili a chiunque. L’accordo, avviato l’anno scorso tra territorio Turistico Bologna- Modena,, Trenitalia Tper eExpress, si rinnova anche questa stagione, ma con alcune novità. Le novità Per l’appunto, oltre allo, al treno e all’autobus (adesso attivi anche i weekend), si aggiungono al pacchetto anche le ciaspolate e, con l’acquisto della soluzione, sarà possibile accedere a ulteriori sconti per il noleggio dell’attrezzatura da sci e per il pernottamento a Lizzano in Belvedere (dal lunedì al venerdì) .