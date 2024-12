Inter-news.it - Inter, ora conta solo la Lazio: due priorità per Inzaghi

La sconfitta con il Bayer Leverkusen va subito dimenticata. In casaadessola, con il difficile impegno in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. Due leal momento per Simone.TESTA ALLA PROSSIMA – Non è un gol (peraltro irregolare) al 90? a rovinare i piani dell’in UEFA Champions League. Il percorso dei nerazzurri in Europa resta di altissimo livello, così come tante restano le possibilità di arrivare tra le prime otto. Per questo l’1-0 di ieri contro il Bayer Leverkusen va dimenticato subito. Lo sguardo adesso è rivolto alla prossima partita, difficile, contro ladi Marco Baroni in trasferta. I biancocelesti, forti di una doppia importante vittoria contro il Napoli, si preparano a ospitare i nerazzurri lunedì sera. In una partita di alta classifica, dove i capitolini proveranno sicuramente a legittimare le ambizioni scudetto dopo un’ottima partenza.