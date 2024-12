Gamberorosso.it - "Niente orecchiette in strada, se non a scopo dimostrativo". Arriva la norma per regolamentare le pastaie di Bari Vecchia

Leggi su Gamberorosso.it

pasta fresca lavorata inse non a: ledipotranno produrre lesolo in casa. È quanto prevedono, in sintesi, le linee guida promosse dal Comune in collaborazione con la Asl e le associazioni di categoria perl'attività delledi. Le novità - secondo quanto riporta Ansa - sono state presentate oggi dopo la mappatura di chi in casa fa pasta fresca per la vendita diretta e le proteste delle scorse settimane, dopo che leerano state accusate di vendere ai turistiindustriali e non artigianali.Lequindi saranno classificate come operatori del settore alimentare e dovranno rispettare le norme in vigore. Dal punto di vista amministrativo, sono imprese domestiche con la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune.