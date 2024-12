Iltempo.it - Siria, perché è la sconfitta di Putin e Hezbollah. Miliziani a casa del nostro ambasciatore

Con i ribelli jihadisti che sono entrati a Damasco crolla il regime di Bashar al-Assad in fuga dal Paese. Inè il caos, con iche hanno rpeso possesso della Capitale. "Per prima cosa ci siamo preoccupati della situazione dei cittadini italiani, che sono circa 300. Questa mattina isono entrati nel giardino dell'italiano ma la situazione si è risolta in fretta e hanno solo portato via tre automobili", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento telefonico con 'In mezz'ora' su Rai3, Il capo della Farnesina ha aggiornato sulla situazione dei nostri connazionali. "Inoltre 15 italiani sono riusciti a passare il confine con il Libano, altri due ieri quello con la Giordania, e sono al sicuro. Al momento sono al sicuro anche tutti quelli che sono nelle loro case a Damasco - ha spiegato Tajani -.