Incidente mortale sulla provinciale Tamponamento a catena muore 87enne

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel Salento. A perdere la vita è stato un anziano uomo di 87 anni, Antonio Pallara, residente a Monteroni, che è deceduto a seguito di unviolento e ache si è registrato nella prima serata di oggi. Il sinistro si è verificato a Leccestradaper Arnersano, nei pressi dell’incrocio semaforizzato all’altezza della Clinica “Città di Lecce”. Non sono ancora note le cause che hanno portato all’, ma secondo una prima stima di quanto accaduto, sono in tutto tre le auto coinvolte e si tratta di una Toyota Yaris, una Citroën e una Seat Ibiza., rilievi della Polizia Locale Le tre vetture sarebbero venute a contatto violentemente a seguito di un bruttissimo