I miracoli di Gaza

Durante quel tempo meraviglioso, tanti anni prima, il nonno le chiedeva spesso di aiutarlo a raccogliere i datteri dalle loro antiche palme. Lei accettava con l’entusiasmo fresco della giovinezza. La raccolta era semplice e rituale: gli uomini si arrampicavano in file verticali sui tronchi, passando i rami carichi di frutti da una mano all’altra. A terra, lei selezionava i grappoli più maturi, accarezzandoli con delicatezza e appoggiandoli in gerle di sughero.Erano anni di pace apparente.Zohra, bambina silenziosa e attenta, adorava quell’uomo anziano che era tutto per lei: nonno, madre, padre e fratello insieme. Assorbiva la sua energia e cresceva solida nel fisico e nella mente.Al ritorno a casa, lui le raccontava storie avventurose della prima Intifada, quando il popolo si era levato come un’onda contro gli occupanti israeliani.