Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: i colpi esterni di Treviso e Trapani aprono il 15° turno

Bologna, 7 dicembre 2024 – Si è aperta con un doppio colpo esterno la quindicesima giornata del campionato diA ditargato Unipolsai: in quel di Casale Monferrato è arrivato il blitz della Nutribulletche si è imposta per 95-90 sulla Bertram Tortona centrando il quarto sigillo di fila e confermando di essere la “bestia nera” dei piemontesi al PalaFerraris. A sparigliare le carte sul tavolo di un match decisamente equilibrato, è stato il 27-18 di parziale piazzato dai veneti, trascinati dal tarantolato Ky Bowman, che nella quarta frazione è letteralmente salito in cattedra mandando a bersaglio 12 dei suoi 21 punti totali e ha firmato le giocate chiave della gara. La palma di miglior realizzatore nelle file della Nutribullet è però finita tra le mani di un altrettanto efficace Osvaldas Olisevicius, il quale si è addirittura spinto fino a quota 25 punti, ai quali aggiunto 6 rimbalzi, 4 palloni recuperati e 2 assist per un complessivo 29 di valutazione.