Game-experience.it - Xbox Game Pass riceve altri due giochi a sorpresa a Dicembre 2024

Leggi su Game-experience.it

riserverà presto una graditaa tutti gli abbonati ad: Microsoft ha infatti annunciato due nuovipronti ad aggiungersi al catalogo tra ormai pochi giorni, precisamente nella giornata del 12.Come leggiamo su Pure, il servizio in abbonamento del Colosso di Redmond è pronto ad accogliere anche For the King 2, un RPG strategico a turni con meccaniche roguelite, e Hunt: Showdown 1986, una versione aggiornata del celebre sparatutto multiplayer di Crytek.Questi titoli, non inclusi nell’annuncio iniziale di, confermano ancora una volta la volontà di Microsoft di arricchirecon nuovi titoli ogni mese, proponendo in questo modo una line-up di titoli in grado di soddisfare tutti i giocatori. Proprio in tal senso è importante precisare che probabilmente l’azienda americana aggiungerà ulteriori titoli nel corso delle prossime settimane.