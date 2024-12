Inter-news.it - Pruzzo: «L’Inter convince, eccome! Ha un giocatore indiavolato»

Leggi su Inter-news.it

ha detto la sua sul, che ha vinto ieri contro il Parma nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato. Poi elogia un.SQUADRA CONSAPEVOLE – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Robertosi esprime sui nerazzurri, che ieri hanno battuto il Parma per 3-1: «, la squadra è consapevole di essere forte. I ragazzi stanno dando tanto, a cominciare da Barella che sembra. Mkhitaryan ha facilità e continuità. La squadra ha la testa giusta per vincere delle partite non facili. Semmai dietro potrebbe ogni tanto scricchiolare per qualche infortunio o per qualcheun po’ avanti con l’età. Ma l’obiettivo Champions League è dentro di loro e al contempo mantengono attenzione anche in Serie A».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «! Ha un»)© Inter-News.