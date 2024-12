Sport.quotidiano.net - Mantova-Pisa 2-3: I nerazzurri ritrovano momentaneamente la vetta

, 7 dicembre 2024 - Una vittoria importante, da grande squadra, maturata nel peggior momento del match. Ilinfatti era passato in vantaggio grazie a due reti nei primi 15' con Angori e Lind, poi è stato raggiunto da una doppietta di Mancuso. Infine è salito in cattedra Moreo, alla sua prima rete in campionato. Così Inzaghi ritrova la, seppur. Nel primo tempo ici provano con un calcio di punizione dopo un solo minuto di gioco. Il pallone arriva ad Arena, ma il suo tiro di controbalzo arriva tra le braccia di Festa. Arena ci riprova pochi secondi dopo dal limite, ma Festa compie un’autentica prodezza, poi sulla respinta Lind non riesce a direzionare bene il pallone. Al 3?, sugli sviluppi di un corner, il pallone viene prolungato per Touré, ma la conclusione è troppo debole.