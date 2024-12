Dilei.it - “Teo Mammucari ha ridicolizzato Francesca Fagnani”, ma l’intervista di Belve andrà in onda

di Teocomunque in. Sarebbe questa la decisione finale: il tutto è durato appena cinque minuti, un record per il programma cult condotto da. Non ci tocca aspettare molto per scoprire come è andata veramente: l’appuntamento è per il 10 dicembre in prima serata su Rai2. E viene definito come una “escalation di tensione”, un vero e proprio caos.Teo, tensione con: il motivoUna belvata in piena regola. I fan affezionati del programma condotto da, attendono sempre con ansia il momento in cui gli ospiti perdono le staffe. E in questa edizione non siamo rimasti di certo scontenti: tensione alle stelle. Anche con Teo, che, però, contrariamente ad altri, non ha concluso la propria intervista.