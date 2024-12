Ilnapolista.it - Lazio-Napoli, è ufficiale: Conte fa il turn over totale

Le formazioni ufficiali di, all’Olimpico va in scena l’ottavo di finale della Coppa Italia (vincendo, ilsi piazzerebbe ai quarti trovando molto probabilmente l’Inter ndr). Ilriaffronterà poi lapraticamente dopo tre giorni in campionato, stavolta al Maradona.con ilpesante(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni(4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.:: «Coppa Italia opportunità chiara per testare la crescita di tutti, per dirmi “io ci sono”»Antonioconferma ilper la partita di giovedì contro lain Coppa Italia. L’allenatore delperò chiarisce che si tratta di un test e un’opportunità per testare la crescita di tutti.