Francia: Macron, legge speciale per proroga bilancio 2024 e continuità servizi

Milano, 5 dic. (LaPresse) – Il presidente francese, Emmanuel, nel suo discorso tv di stasera ha annunciato che unafinanziariaverrà depositata in Parlamento prima di metà dicembre e “questatemporanea permetterà, come è previsto dalla nostra Costituzione, ladeipubblici e della vita del Paese”. La sfiducia al governo di Michel Barnier e le sue successive dimissioni sono giunte infatti prima che il Parlamento approvasse ladiper il 2025. Questa“applicherà per il 2025 le scelte fatte nel, e conto su una maggioranza che la approvi in Parlamento”, ha dichiarato