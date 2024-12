Lettera43.it - Stati Uniti, Trump nomina Paul Atkins alla guida della Securities and Exchange Commission

Dopo l’imprenditore-astronauta Jared Isaacman come capoNasa, Donaldhatoand, equivalenteConsob italiana. Sostenitore delle criptovalute, è un ex commissarioSec e sostituirà Gary Gensler nel ruolo di presidente.Donald(Getty Images).: «leader comprovato per le normative di buon senso»«è un leader comprovato per le normative di buon senso. Crede nella promessa di mercati dei capitali solidi e innovativi che rispondano alle esigenze degli investitori e che forniscano capitale per rendere la nostra economia la migliore al mondo. Riconosce inoltre che le risorse digitali e altre innovazioni sono fondamentali per rendere l’America più grande che mai», ha scrittosulla sua piattaforma Truth.