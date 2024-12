Lanazione.it - Sintra di Arezzo e l’Università di Siena unite in un “project work” per l’Ac Milan

Leggi su Lanazione.it

, 4 dicembre 2024 – Ladidiin un “” per. Le due realtà toscane hanno collaborato in un innovativo percorso rivolto agli studenti di tre corsi di laurea che ha trovato il proprio cuore nell’invito a valutare e ideare soluzioni innovative per migliorare le strategie di marketing digitale attuate dalla società calcistica rossonera, con l’obiettivo di consolidarne la presenza digitale e le relazioni con i clienti. L’iniziativa “Omnichannel and web marketing strategy: from local to global” ha trovato la partecipazione di oltre cento ragazzi e ragazze dell’ateneo senese che, lavorando in gruppo e facendo affidamento sui consigli dei tecnici di, si sono messi alla prova nella realizzazione di ben cinquantasei progetti che sono stati valutati e condivisi nel corso di un evento conclusivo alla presenza di tutti i diversi partner coinvolti.