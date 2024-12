Ilrestodelcarlino.it - Proteste per la maxi antenna, una dottoressa: “I pazienti non possono chiamarmi”

Rimini, 4 dicembre 2024 – Dal febbraio scorso, a Trarivi, una piccola frazione del Comune di Montescudo-Monte Colombo, è stata installata un’5G alta 30 metri per la telefonia mobile. La struttura, eretta in un terreno privato, ha sollevato non poche preoccupazioni tra i residenti, alimentando un acceso dibattito sui possibili impatti sulla salute e sul paesaggio. Il caso ha assunto contorni istituzionali, spingendo il Comune di Montescudo a ricorrere al Tar, pur avendo espresso un parere contrario non tanto sull’installazione della tecnologia in sé, quanto sulla sua collocazione, ritenuta inadeguata perché troppo vicina alle abitazioni. Nonostante il parere negativo del Comune, è stata l’Unione della Valconca a dare il via libera definitivo alla costruzione dell’. Questo ha creato una situazione di conflitto istituzionale e ha sollevato interrogativi sulla procedura di autorizzazione.