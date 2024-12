Ilnapolista.it - Gattuso è primo in Croazia con l’Hajduk, Rakitic: «È indescrivibile vederlo con le lacrime negli spogliatoi»

di Gennaroha battuto la Dinamo Zagabria in uno scontro diretto da testa della classifica. Ora il suo Hajduk ècon tre punti di vantaggio sul Rijeka. È arrivato in una situazione complessa (accadde anche a Pisa, prima di tornare in Serie A con Milan e Napoli): ha litigato con Perisic, la società era a pezzi. Stipendi non pagati, prestazioni infime e una motivazione pari allo zero. Lontano dai fari, dai riflettori dell’Europa e del calcio che come si suol dire “conta”.al momento sta riuscendo a dare un segnale positivo a una sua esperienza in panchina dopo una lunghissima serie di fallimenti in giro per l’Europa.incon leagli occhiInè particolarmente apprezzato dall’ambiente e non soltanto. I suoi giocatori lo seguono.