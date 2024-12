Lanazione.it - Fiorentina, Bove ai compagni: “No a magliette o scritte speciali”. Un messaggio sul tabellone, nuova coreografia

Firenze, 4 dicembre 2024 – Nientein occasione di-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia, in programma stasera (4 dicembre) allo stadio “Franchi”, come riporta La Gazzetta dello Sport. Una richiesta anche per abbassare il clamore che (comprensibilmente) la vicenda del suo malore in campo durante-Inter. Non accadrà, dunque, quello successo prima di Roma-Atalanta, con i calciatori giallorossi che hanno indossato una maglia a lui dedicata. Ci sarà unpersulelettronico dello stadio. Il 22enne viola, comunque, sta meglio e guarderà la partita dall’ospedale. Proprio lui, una volta ripresosi, ha incitato i suoia giocare stasera. Intanto, la tifoseria annuncia unainvitando tutti gli spettatori a portare una sciarpa e tenerla tesa.