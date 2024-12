Spazionapoli.it - Fagioli-Napoli, c’è la conferma: colpo di scena sul mercato

Leggi su Spazionapoli.it

Nicolòè uno dei nomi accostati alnegli ultimi giorni: il centrocampista di proprietà della Juventus è in uscita dalla compagine bianconera nella prossima sessione di.Un terzo di campionato alle spalle, con buona parte di esso vissuto da primo della classe: l’inizio di stagione delè sicuramente di alto livello e tanti sono stati i segnali positivi che Antonio Conte ha raccolto in questa primissima parte di campionato. Nella serata di domani, giovedì 5 dicembre, ci sarà anche la possibilità di tornare a misurarsi con la Coppa Italia, contro una Lazio che, seppur in piena emergenza, rappresenta un ostacolo non banale.In queste settimane, però, un occhio è rivolto anche aldi gennaio: il grosso delle operazioni il club del presidente Aurelio De Laurentiis lo ha fatto in estate, ma nella sessione invernale la società azzurra potrebbe essere molto attiva, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia.