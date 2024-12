Quando si terrà il sorteggio della FA Cup? Orario data canale TV streaming live programma e numeri dei palloni del terzo turno 2025

Leggi su Justcalcio.com

Due club non appartenenti alla lega saranno coinvolti neldelFA2024/25 dopo aver eliminato le avversarielega al secondo.Dagenham e Redbridge, che sono 15esimi nella National League, hanno ottenuto una vittoria a sorpresa per 2-1 contro la squadraLeague Two AFC Wimbledon sabato.Tamworth, che è un posto sotto i Daggers in classifica, si è poi ripreso dallo svantaggio durante i tempi supplementari vincendo 4-3 ai rigori contro l'ultima squadraLeague One, Burton Albion, dopo un pareggio per 1-1 domenica.Ecco cosa devi sapere dopo ildelFA, inclusoverranno sorteggiati isi terranno le partite.