Probabili formazioni Inter Parma | Inzaghi ritroverà Acerbi?

. Dopo il grande spavento per il malore di Edoardo Bove in Fiorentina-, i nerazzurri si preparano ad affrontare ilnella 15ª giornata di Serie A. L’obiettivo della squadra di Simoneè chiaro: conquistare tre punti per restare a contatto con il Napoli capolista, che continua a dominare la classifica.spera di recuperare, reduce da un’elongazione al bicipite femorale. Tuttavia, De Vrij sembra destinato a guidare la difesa a tre, affiancato da Bisseck e Bastoni. Tra i pali, Sommer è una certezza.A centrocampo, la regia sarà affidata a Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulla fascia sinistra confermato Dimarco, mentre a destra si rinnova il ballottaggio tra Darmian e Dumfries. In attacco spazio alla consolidata coppia Thuram-Lautaro Martinez, conosciuta come “ThuLa”.