Oasport.it - La crescita di Giorgia Collomb: il confronto con Brignone e Bassino ad inizio carriera

Leggi su Oasport.it

Il sorriso diè l’unica nota positiva del week end di Killington per la squadra italiana femminile di sci alpino. La due-giorni di gigante e slalom non ha riservato quei risultati che si speravano, specialmente tra le porte larghe. La caduta di Federicae la nuova controprestazione di Martahanno un po’ affossato il bilancio del Bel Paese, considerando poi le ataviche criticità tra i rapid gates.E così, la 18enne valdostana è stata in grado di emergere in tale negatività, conquistando i primi punti in Coppa del Mondo e in entrambe le prove:ha terminato 19ª alla quarta presenza in Coppa tra le porte larghe e 16ª tra i pali stretti alla quinta, dando un seguito a quanto di buono si dica sul conto di questa ragazza. Parlare di un futuro promettente nel suo caso, in tema di discipline tecniche, non appare una forzatura.