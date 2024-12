Ilrestodelcarlino.it - "Natale semplice, ma anche ricco"

"Il nostro slogan "Macerata per" è a doppio senso – afferma l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi –, perché ricorda a Macerata l’essenziale presenza dei suoi cittadini, ma si dona allo stesso modo ai visitatori che arrivano da fuori. Siamo lieti di presentare un, madi attività, pur con un occhio di riguardo alle spese, che animerà non solo il centro mai quartieri, da corso Cairoli a corso Cavour fino a Santa Croce". Sacchi ribadisceche "la pista di pattinaggio è stata posizionata in un punto nevralgico, in piazza Cesare Battisti, incastonata perfettamente nello spazio della piazza".